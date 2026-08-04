Минздрав утвердил Василия Гаврилюка ректором Курского медуниверситета

Василий Гаврилюк родился в Курске 14 августа 1983 года. Окончил лечебный факультет КГМУ в 2006 году. В 2008-м защитил кандидатскую диссертацию, а в 2013-м — докторскую. После ординатуры («Хирургия») и интернатуры («Детская хирургия») с 2009 года работал ассистентом кафедры хирургических болезней № 2 КГМУ, с 2014-го — доцентом, с 2016-го — профессором. В 2017 году возглавил кафедру детской хирургии и педиатрии ИНО. С 2019 по 2021 год занимал пост проректора КГМУ по научной работе и инновационному развитию, с 2021 года — проректора по образовательной деятельности и общим вопросам.