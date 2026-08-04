Число поездок по России в 2026 году уже выросло на 4,3%

Результаты, достигнутые в 2025 году, представил министр экономического развития Максим Решетников: «В целом продолжаем двигаться по траектории достижения цели в 140 млн поездок к 2030 году. Прошлый год завершили со сдержанной динамикой по поездкам (92 млн поездок, +2,2%). При этом оба показателя национальной цели по туризму — и вклад отрасли в ВВП, и экспорт туристических услуг — достигнуты».