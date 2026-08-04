Число поездок по России в 2026 году уже выросло на 4,3%

4 августа на курорте Манжерок в Республике Алтай прошло совещание под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, посвященное развитию туризма в России. По итогам 2025 года отрасль растет — общее количество поездок по стране увеличилось до 92 млн, вклад отрасли в ВВП — выше запланированного, сообщили в Министерстве экономического развития РФ. И, что не менее важно, рост продолжился в первом полугодии 2026-го.
Результаты, достигнутые в 2025 году, представил министр экономического развития Максим Решетников: «В целом продолжаем двигаться по траектории достижения цели в 140 млн поездок к 2030 году. Прошлый год завершили со сдержанной динамикой по поездкам (92 млн поездок, +2,2%). При этом оба показателя национальной цели по туризму — и вклад отрасли в ВВП, и экспорт туристических услуг — достигнуты».
«Мы видим, как системные решения правительства превращаются в реальные результаты. Десятки новых гостиниц, сотни тысяч туристов, миллиардные инвестиции — это не просто цифры, это новая экономика регионов и новые возможности для миллионов людей. Наша задача — сделать туризм доступным, качественным и конкурентоспособным. И мы последовательно идем к этой цели», — подчеркнул Максим Решетников.
Министр также отметил, что за первые шесть месяцев 2026-го число турпоездок выросло на 4,3%. По его словам, по итогам 2026 года ожидаются результаты, сопоставимые с прошлогодними.
Развитие туризма и услуг во многом зависит от мер поддержки по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». С момента его запуска в стране построили 70 тыс. новых гостиничных номеров. Инвестиции в средства размещения выросли почти втрое — с 90 млрд рублей в 2021 году до 260 млрд в 2025 году.
Эффективно работает программа льготного кредитования крупных гостиниц. Уже введено 46 объектов на 10 тыс. номеров, а до конца этого года достроят отели еще 6 тыс. мест по программе льготного кредитования.
Максим Решетников подчеркнул значимость федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», инициированного Президентом, а также программы строительства модульных гостиниц и другие меры поддержки. Переход к реестровой модели туризма благодаря реформе классификации также увеличил доступность номеров и сделали сектор гостиничных услуг более прозрачным. Сейчас в реестре 31 тыс. средств размещения более чем на 1 млн номеров, прошедших классификацию.
Министр также отметил, что по поручению Михаила Мишустина с сентября 2025 года стартовал эксперимент по классификации гостевых домов. С 1 сентября присоединятся к эксперименту Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области, а затем Карачаево-Черкесия. Кроме того, стандартизированы услуги гидов-переводчиков и инструкторов-проводников — в реестре 22 тыс. специалистов с подтвержденной квалификацией.
Сделать отдых доступнее для людей с ограничениями по здоровью и в то же время не перегрузить операторов излишними требованиями позволил закон, принятый в декабре 2025 года.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.