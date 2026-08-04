Путин подписал закон, упрощающий переезд иностранных компаний в САР

Новый закон снимает правовой барьер, с которым столкнулись компании с российскими бенефициарами при переезде в отечественную юрисдикцию, пояснял ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. При этом он напомнил, что по общему правилу сейчас требуется не только зарегистрироваться в САР, но и быть исключенным из реестра в стране прежней регистрации в установленный срок.