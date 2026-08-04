Путин подписал закон об определении границ рыболовных участков

В связи с этим новый закон с 1 сентября 2027 года обязывает пользователей осуществлять искусственное воспроизводство анадромных видов рыб лишь на рыболовных участках, выделенных на внутреннем водном объекте, в котором проходят пути их миграции, а воспроизводство на них обеспечивается федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Росрыболовству.