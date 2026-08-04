Ускорена передача изображений в формате JPEG XS без потери качества

Стандарт JPEG XS, появившийся в 2019 году, позволил сохранять исходное разрешение изображений, однако увеличил время передачи данных. Исследователи СКФУ предложили решение этой проблемы, применив метод Винограда для параллельных вычислений. В отличие от традиционной последовательной обработки пикселей, новый алгоритм одновременно выполняет вычисления для групп из двух-пяти пикселей в рамках одного элементарного действия процессора. По данным авторов исследования, такой подход повышает эффективность сжатия на 109%, а скорость восстановления изображения — на 144%. Наиболее эффективной оказалась обработка фрагментов по три пикселя при сжатии и по четыре — при восстановлении.