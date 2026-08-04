Запрет на зарядку самокатов в «Ласточках»: что ответили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор не увидел нарушения прав потребителей в запрете заряжать электросамокаты в «Ласточках». Ответ ведомства есть в распоряжении «Клопс».
Ранее калининградец рассказал, что в электричке до Светлогорска ему запретили заряжать электросамокат от розетки. Мужчина сел в поезд в Чкаловске и обычно подзаряжал устройство по дороге в Пионерский. Но в этот раз контролёр попросила отключиться. Якобы такое распоряжение дал машинист поезда.
В РЖД «Клопс» пояснили, что запрет касается не только электросамокатов, но и других средств индивидуальной мобильности — гироскутеров и моноколёс. В компании заявили, что это вынужденная мера из-за риска возгорания литиевого аккумулятора и перегрузки электросети поезда. Однако каких-либо объективных данных, которые моги бы служить обоснованием этого ограничения, не предоставили.
В Роспотребнадзоре ответили, что правила перевозки обязывают доставить пассажира в пункт назначения и, если пассажир сдал багаж — доставить эти вещи. Но обязанности предоставлять возможность заряжать какие-либо устройства или гаджеты ни правила, ни закон «О защите прав потребителей» не устанавливают.
Также в ведомстве отметили, что в правилах нет требований обязательно информировать пассажиров о запрете пользоваться розетками в вагонах.
При этом РЖД в не уточняли, на какую максимальную мощность рассчитаны розетки в «Ласточках» и что именно считается допустимым потреблением. Компания также не привела результаты испытаний, статистику возгораний СИМ в поездах или любые другие данные, позволяющие сравнить риски от зарядки самокатов, ноутбуков и телефонов.
В РЖД сообщали, что перевозить электросамокат в «Ласточке» можно. Его нужно сложить, если это предусмотрено конструкцией, и разместить в зоне ручной клади или под сиденьем так, чтобы он не мешал другим пассажирам.