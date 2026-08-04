Запрет на зарядку самокатов в «Ласточках»: что ответили в Роспотребнадзоре

В РЖД «Клопс» пояснили, что запрет касается не только электросамокатов, но и других средств индивидуальной мобильности — гироскутеров и моноколёс. В компании заявили, что это вынужденная мера из-за риска возгорания литиевого аккумулятора и перегрузки электросети поезда. Однако каких-либо объективных данных, которые моги бы служить обоснованием этого ограничения, не предоставили.