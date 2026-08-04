В Башкирии запустили первое в России приложение для ветеранов СВО

«Приложение решает множество проблем, становясь настоящим “единым окном”. Все в одном месте: новости, подача обращений, поиск работы, юридическая и психологическая помощь. Решение бюрократических вопросов ускоряется в разы. Вместе с этим внутренний мессенджер и чаты создают возможность для ветеранов общаться, чувствовать плечо товарища, не терять связь», — приводятся слова руководителя ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан Оскара Ситдикова.