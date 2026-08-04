В Башкирии запустили первое в России приложение для ветеранов СВО

УФА, 4 авг — РИА Новости. Башкирия стала пилотной площадкой, где внедрили первое в России мобильное приложение «Ветеран 02», в приложении вернувшиеся из спецоперации ветераны смогут отправлять обращения, получать помощь, узнавать о вакансиях и мероприятиях, сообщает ассоциация ветеранов СВО по региону.
«В Башкортостане запустили мобильное приложение “Ветеран 02” при поддержке ассоциации ветеранов СВО», — говорится в сообщении.
Проект решает главную проблему вернувшихся с фронта бойцов — снимает необходимость обращаться в разные инстанции и проходить длительные бюрократические процедуры.
«Через приложение ветераны могут вступить в ассоциацию, отправлять обращения, получать медицинскую, психологическую и юридическую помощь, узнавать о вакансиях и мероприятиях», — рассказали в ассоциации.
Башкирия стала первым регионом, внедрившим такую модель поддержки. Опыт планируют использовать в других субъектах, а в перспективе объединить региональные платформы в федеральную сеть, следует из сообщения.
«Приложение решает множество проблем, становясь настоящим “единым окном”. Все в одном месте: новости, подача обращений, поиск работы, юридическая и психологическая помощь. Решение бюрократических вопросов ускоряется в разы. Вместе с этим внутренний мессенджер и чаты создают возможность для ветеранов общаться, чувствовать плечо товарища, не терять связь», — приводятся слова руководителя ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан Оскара Ситдикова.