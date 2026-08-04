Жителей подтопленной Магнитки Челябинской области привьют от гепатита

Отдельный блок мер касается профилактики гепатита А в посёлке Магнитка. Здесь делают ставку на массовую иммунизацию. Стартуют подворовые обходы — медработники будут приходить по спискам и предлагать прививку на дому. Также жители могут самостоятельно обратиться за прививкой в местную поликлинику.