Жителей подтопленной Магнитки Челябинской области привьют от гепатита

В Кусинском районе из‑за последствий подтопления жителям настоятельно не рекомендуют пить сырую воду из‑под крана. Местные власти официально предупредили, что безопасной считается только кипячёная либо бутилированная вода. Такие советы дают не для перестраховки: после паводка в водопроводную воду могут попасть патогенные микроорганизмы, и риск кишечных инфекций резко возрастает.
Отдельный блок мер касается профилактики гепатита А в посёлке Магнитка. Здесь делают ставку на массовую иммунизацию. Стартуют подворовые обходы — медработники будут приходить по спискам и предлагать прививку на дому. Также жители могут самостоятельно обратиться за прививкой в местную поликлинику.
Ранее мы сообщали о резком подъёме воды в реках Челябинской области из-за аномальных осадков.