В столице вернут исторический облик дому 1940 года постройки

Специалисты реконструируют фасад, крышу и подвал здания, а также ряд инженерных систем. Они уже восстановили кирпичную кладку. Сейчас специалисты приводят в порядок штукатурный слой и архитектурный декор. Главный фасад и дворовые кирпичные стены окрасят в исторические цвета. На финальном этапе будут отремонтированы входные группы и цоколь, установлены новые водосточные трубы, а на крыше заменят кровельное покрытие.