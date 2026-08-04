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В столице вернут исторический облик дому 1940 года постройки

Здание расположено на Большой Дорогомиловской улице.

Специалисты приступили к ремонту московского семиэтажного дома, расположенного по адресу: Большая Дорогомиловская улица, 7, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Обновление жилфонда — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Данное здание было построено в 1940 году в неоклассическом стиле по индивидуальному проекту. Его фасад выделяется разноформатными окнами, наличниками, сандриками, балконами с фигурными кронштейнами и портиками с колоннами. Подчеркивается, что для проведения работ были подобраны качественные отечественные материалы и технологии.

Специалисты реконструируют фасад, крышу и подвал здания, а также ряд инженерных систем. Они уже восстановили кирпичную кладку. Сейчас специалисты приводят в порядок штукатурный слой и архитектурный декор. Главный фасад и дворовые кирпичные стены окрасят в исторические цвета. На финальном этапе будут отремонтированы входные группы и цоколь, установлены новые водосточные трубы, а на крыше заменят кровельное покрытие.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.