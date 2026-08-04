Главные новости к вечеру 4 августа 2026 года

Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей возросло до 4
Количество детей, погибших в результате атаки вооруженных сил Украины под Геленджиком, возросло до четырех. Эту информацию предоставила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к 4 годам колонии
Пресненский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей блогера Гусейна Гасанова, признав его виновным в отмывании денег.
Путин подписал закон о легализации в России криптовалют
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий комплексное регулирование оборота цифровых валют и цифровых прав в России.
ФСБ: житель Крыма печатал боевые дроны для СБУ на 3D-принтере
Склад Wildberries в Самарской области был полностью уничтожен огнем
Склад Wildberries в Самарской области полностью уничтожен огнем после атаки БПЛА. Пожар охватил 160 тыс. кв. м, все товары сгорели, остался лишь административный комплекс.