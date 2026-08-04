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Главные новости к вечеру 4 августа 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 4 августа 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Число погибших при атаке ВСУ под Геленджиком детей возросло до 4

Источник: РИА "Новости"

Количество детей, погибших в результате атаки вооруженных сил Украины под Геленджиком, возросло до четырех. Эту информацию предоставила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к 4 годам колонии

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Пресненский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей блогера Гусейна Гасанова, признав его виновным в отмывании денег.

Путин подписал закон о легализации в России криптовалют

Источник: Traxer/CC0

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий комплексное регулирование оборота цифровых валют и цифровых прав в России.

ФСБ: житель Крыма печатал боевые дроны для СБУ на 3D-принтере

Источник: РИА "Новости"

В Крыму сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который под руководством украинских спецслужб наладил подпольное производство дронов. Мужчина печатал детали для беспилотников на 3D-принтерах и собирал готовые аппараты прямо у себя дома.

Склад Wildberries в Самарской области был полностью уничтожен огнем

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

Склад Wildberries в Самарской области полностью уничтожен огнем после атаки БПЛА. Пожар охватил 160 тыс. кв. м, все товары сгорели, остался лишь административный комплекс.

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