В Кузбассе пациентам впервые установили искусственные желудочки сердца

Операции по имплантации пациентам устройств вспомогательной поддержки кровообращения левого желудочка впервые проведены в Кузбассе, сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона. Развитие высокотехнологичной медпомощи отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Уточним, что такие операции провели в регионе впервые. Их выполнили хирурги Антон Сотников и Иван Двадцатов в НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в Кемерове. Прооперированы, в частности, были два пациента. Оба страдают от тяжелой хронической сердечной недостаточности.
В тело каждого из них установили по насосу. Такой механизм берет на себя функцию левого желудочка, перекачивает кровь по организму. Технология применяется, когда медикаментозная терапия неэффективна, а трансплантация невозможна или требует длительного ожидания. Устройство позволяет пациентам сохранять качество жизни и возвращаться к повседневной деятельности. После имплантации оба прооперированных человека чувствуют себя удовлетворительно. Возвращение к обычной жизни займет у них 2−3 месяца.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.