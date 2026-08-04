В Кузбассе пациентам впервые установили искусственные желудочки сердца

В тело каждого из них установили по насосу. Такой механизм берет на себя функцию левого желудочка, перекачивает кровь по организму. Технология применяется, когда медикаментозная терапия неэффективна, а трансплантация невозможна или требует длительного ожидания. Устройство позволяет пациентам сохранять качество жизни и возвращаться к повседневной деятельности. После имплантации оба прооперированных человека чувствуют себя удовлетворительно. Возвращение к обычной жизни займет у них 2−3 месяца.