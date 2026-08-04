77 млн рублей выделили Новочеркасску на новую котельную

Власти Ростовской области выделили Новочеркасску средства на новую котельную. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.
— На новую котельную из областного бюджета выделено более 77 млн рублей, — сообщил Юрий Слюсарь.
Объект планируют возвести до конца года.
— Главе Новочеркасска и министру ЖКХ поручил контролировать выбор подрядчика, само строительство и ввод в эксплуатацию, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Добавим, существующая котельная 1964 года постройки, которую собираются заменить, обеспечивает теплом девять многоквартирных домов и два детских сада.
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