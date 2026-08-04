Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перинатальный центр в столице Башкирии получил новое оборудование

Оно предназначено для точной очистки крови от патологических компонентов.

Республиканский клинический перинатальный центр, расположенный в столице Башкирии, получил новое оборудование при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в минздраве региона.

Новые аппараты позволят медикам использовать метод мембранного плазмафереза. Он предполагает более точную и избирательную очистку крови от патологических компонентов. Полезные при этом сохраняются. Процедура не требует массивного замещения плазмы и минимизирует риск аллергических реакций у пациента. Оборудование установили в отделениях анестезиологии и реанимации в обоих корпусах центра.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.