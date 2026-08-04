Перинатальный центр в столице Башкирии получил новое оборудование

Республиканский клинический перинатальный центр, расположенный в столице Башкирии, получил новое оборудование при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в минздраве региона.
Новые аппараты позволят медикам использовать метод мембранного плазмафереза. Он предполагает более точную и избирательную очистку крови от патологических компонентов. Полезные при этом сохраняются. Процедура не требует массивного замещения плазмы и минимизирует риск аллергических реакций у пациента. Оборудование установили в отделениях анестезиологии и реанимации в обоих корпусах центра.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.