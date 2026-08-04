Более 900 волгоградских семей получили региональный родительский капитал в 2026 году

Как пояснили в областном комитете социальной защиты, право на капитал имеют многодетные родители — граждане РФ с постоянной регистрацией в регионе, у которых родился третий или последующий ребёнок, при условии, что ранее они не получали эту помощь. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторную величину прожиточного минимума. При расчёте учитываются все дети, в том числе от предыдущих браков.