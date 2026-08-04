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МЧС назвало причину возгорания емкости с дизтопливом в Перми

По предварительным данным, емкость с дизельным топливом на производственном предприятии в Перми загорелась из-за разгерметизации системы охлаждения установки, сообщила РБК пресс-служба МЧС.

Источник: РБК

Пожар в Перми.

По предварительным данным, емкость с дизельным топливом на производственном предприятии в Перми загорелась из-за разгерметизации системы охлаждения установки, сообщила РБК пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

«Тушение продолжается, созданы два боевых участка, задействованы ручные, лафетные и пенные стволы. На месте развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее МЧС России сообщило, что емкость с дизельным топливом загорелась в Перми на производственном объекте, расположенном на Соликамской улице. К тушению пожара привлекли 64 человека и 16 единиц техники.

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