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Калининградка убила друга, а потом наблюдала за следователями, которые работали на месте расправы

В преступлении обвинена 51-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

В убийстве сожителя обвинена 51-летняя жительница Калининграда. Об этом 4 августа сообщает Калининградский Следком.

По версии следствия, вечером 24 июля нынешнего года горожанка была пьяна. В квартире на улице Краснодонской в Калининграде она во время ссоры с другом ударила его ножом, затем ушла. От ранения 56 летний мужчина умер на месте. Тело было обнаружено следователем регионального управления СКР и сотрудниками полиции, прибывшими по сообщению соседей, которые почувствовали запах из квартиры.

Женщина в какой-то момент вернулась на место преступления и наблюдала за работой следователей. Ее заметили соседи — подозреваемую задержали.

Женщина заключена под стражу до 30 сентября 2026 года.

Следствие продолжается.

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