Калининградка убила друга, а потом наблюдала за следователями, которые работали на месте расправы

По версии следствия, вечером 24 июля нынешнего года горожанка была пьяна. В квартире на улице Краснодонской в Калининграде она во время ссоры с другом ударила его ножом, затем ушла. От ранения 56 летний мужчина умер на месте. Тело было обнаружено следователем регионального управления СКР и сотрудниками полиции, прибывшими по сообщению соседей, которые почувствовали запах из квартиры.