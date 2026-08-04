В Перми площадь пожара на производственном объекте составляет 800 квадратов.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Площадь пожара на производственном объекте в Перми составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Предварительная площадь пожара в Перми составляет 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что на месте пожара развернут оперативный штаб, тушение продолжается, задействованы ручные, лафетные и пенные стволы. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали разгерметизацию системы охлаждения установки.
Ранее пожар возник на производственном объекте в Перми, происходит горение емкости с дизельным топливом.
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