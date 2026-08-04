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Центр Ростова-на-Дону и районы остались без электричества

В Ростове-на-Дону зафиксировали три нарушения в электросетях, которые привели к частичному обесточиванию потребителей в нескольких районах города. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону зафиксировали три нарушения в электросетях, которые привели к частичному обесточиванию потребителей в нескольких районах города. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

В 18:25 произошла авария в сети, из-за которой без электричества частично остались потребители в границах проспекта Кировского, улиц Чехова, Пушкинской, переулка Университетского и улицы Красноармейской. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии — два часа.

В 17:42 также зафиксировали два нарушения в сети. Первое затронуло потребителей в границах улиц Панфиловцев, Глинки, 20-летия Октября, Калужской и улицы 12 Декабря. Второе нарушение привело к отключениям на улицах Днепропетровской, Брестской, Дундича, 1-й Грамши и Двинской. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по обоим адресным границам — в течение трех часов.

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