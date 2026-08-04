Центр Ростова-на-Дону и районы остались без электричества

В 17:42 также зафиксировали два нарушения в сети. Первое затронуло потребителей в границах улиц Панфиловцев, Глинки, 20-летия Октября, Калужской и улицы 12 Декабря. Второе нарушение привело к отключениям на улицах Днепропетровской, Брестской, Дундича, 1-й Грамши и Двинской. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по обоим адресным границам — в течение трех часов.