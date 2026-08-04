Что такое GTA, когда вышла игра и кто ее создал

Как правило, геймеру предстоит примерить на себя роль преступника, проделывающего путь вверх в криминальной иерархии по мере прохождения. Сюжет изобилует угонами автомобилей, ограблениями банков и другими сложными операциями, убийствами, а также прочими тяжкими преступлениями. При этом в игре предусмотрено множество других активностей для зарабатывания денег и повышения личных навыков — от вождения такси и сутенерства до участия в уличных гонках и обучения пилотирования самолета. Геймплей сочетает в себе элементы гоночного симулятора, шутера от третьего или первого лица, а также ролевых игр и стелса.