Что такое GTA, когда вышла игра и кто ее создал

Grand Theft Auto (GTA) — серия компьютерных игр, получившая культовый статус и изменившая всю игровую индустрию. В преддверии выхода долгожданной новой части рассказываем историю одной из самых популярных и коммерчески успешных медиафраншиз.
Содержание.
Что такое GTA.
Разработчики.
Когда вышла.
Музыка.
Все части по порядку.
Как проходить.
Главное.
Что такое GTA.
Grand Theft Auto (GTA) — это серия видеоигр от британской студии Rockstar North (ранее DMA Design), издаваемая ее американской материнской компанией Rockstar Games. Франшиза, выходящая на протяжении почти 30 лет, оказала огромное влияние на всю игровую индустрию, а ее суммарные продажи достигли 455 млн копий. На данный момент это один из самых узнаваемых брендов в индустрии.
Название серии представляет собой своеобразную игру слов. С одной стороны, это американский юридический термин, обозначающий уголовную статью за «хищение в крупном размере», в данном случае — кражу автомобиля. С другой стороны, Grand Theft Auto можно искаженно перевести как «Великий автоугонщик» — именно такое адаптированное название достаточно популярно в рунете.
Grand Theft Auto V.
(Фото: Rockstargames).
GTA относится к жанру видеоигр с открытым миром и свободным перемещением, где геймеру предоставляется большая свобода действия и способов прохождения с использованием различных тактик, а также разных видов транспорта и оружия. В отличие от большинства традиционных экшен-игр с характерной системой последовательных уровней с линейным геймплеем, в GTA игрок может самостоятельно влиять на развитие сюжета, предпринимая те или иные действия, которые сказываются на дальнейшем ходе событий и взаимоотношениях с другими персонажам.
Как правило, геймеру предстоит примерить на себя роль преступника, проделывающего путь вверх в криминальной иерархии по мере прохождения. Сюжет изобилует угонами автомобилей, ограблениями банков и другими сложными операциями, убийствами, а также прочими тяжкими преступлениями. При этом в игре предусмотрено множество других активностей для зарабатывания денег и повышения личных навыков — от вождения такси и сутенерства до участия в уличных гонках и обучения пилотирования самолета. Геймплей сочетает в себе элементы гоночного симулятора, шутера от третьего или первого лица, а также ролевых игр и стелса.
Grand Theft Auto V.
(Фото: Rockstargames).
За исключением некоторых дополнений и ответвлений вроде Grand Theft Auto: London 1969, действие большинства игр серии разворачивается на территории США в вымышленных городах Либерти-Сити и Вайс-Сити, прообразами которых стали Нью-Йорк и Майами, и вымышленном штате Сан-Андреас, прообразом которого стали Калифорния и Невада.
Кто создал GTA.
Оригинальная игра была создана Дэвидом Скоттом Джонсом и Майком Дейли из DMA Design. Последующие части, выходившие под эгидой Rockstar North, разрабатывались под руководством братьев Дэна и Сэма Хаузеров, Аарона Гарбута и Лесли Бензиса.
Изначально проект был известен под внутренним названием Race’n'Chase и задумывался как гонки с открытым миром, где игрок мог взять на себя роль преступника или полицейского. Однако в процессе создания разработчики изменили концепцию, давшую началу культовой серии видеоигр.
Когда вышла GTA.
Первая часть Grand Theft Auto, разработанная DMA Design и изданная BMG Interactive, вышла на ПК в ноябре 1997 года, а месяцем позже появилась версия для PlayStation. Порт для Game Boy Color от Tarantula Studios был выпущен 22 ноября 1999 года. Наконец, оригинальная GTA стала одной из 20 предустановленных игр на консоли PlayStation Classic, дебютировавшей в декабре 2018 года.
Игра получила смешанные отзывы от прессы. Многие хвалили GTA за стиль, свободу действий, хорошую реализацию идеи и увлекательный геймплей. При этом критике подверглась достаточно примитивная даже для своих времен графика, обилие насилия и романтизация преступной деятельности.
В 1998 году Grand Theft Auto разошлась тиражом более 1 миллиона копий, а впоследствии общие продажи превысили 3 миллиона. Несмотря на посредственные отзывы, игра стала коммерчески успешной, что привело к запуску целой франшизы.
Музыка из GTA.
Iron Maiden во время выступления на фестивале Ozzfest 2005 в Калифорнии.
(Фото: Karl Walter / Getty Images).
Музыка во франшизе Grand Theft Auto прошла долгий путь от самостоятельно созданных простых MIDI-треков и синтезированных фрагментов до официальных саундтреков, получивших культовый статус. Для первой и второй частей авторам пришлось придумать вымышленные радиостанции с вымышленными исполнителями, однако команда всегда мечтала заполучить лицензии на большие хиты и доступ к обширным музыкальным каталогам.
Данную идею полноценно удалось реализовать лишь в Vice City благодаря Сэму Хаузеру, который ранее работал в музыкальной индустрии и обладал обширной базой полезных контактов. В итоге автомобильные радиостанции в игре транслировали огромную коллекцию культовых треков 80-х — на разных «частотах» игрок мог услышать знаменитые композиции таких исполнителей, как Judas Priest, Blondie, Кейт Буш, Iron Maiden, Mötley Crüe, Оззи Осборн, INXS и даже Майкла Джексона.
Концепцию с обширными библиотеками с композициями от реальных артистов продолжили развивать и в последующих после Vice City частях, где представлены радиостанции для любителей музыки самых разных жанров — от классики и джаза до панк-хардкора и хип-хопа.
Все части GTA по порядку.
За почти 30-летнюю историю франшизы разработчики выпустили в общей сложности 15 игр и дополнений к ним. Они выходили на самых разных платформах — от архаичной MS-DOS на ПК до консолей последнего поколения вроде PlayStation 5.
Grand Theft Auto.
Grand Theft Auto.
(Фото: One Hip / YouTube).
Разработчик: DMA Design.
Издатель: BMG Interactive.
Дата выхода: 28 ноября 1997 года.
Платформы: MS-DOS, Windows, PlayStation, Game Boy Color.
Дополнения: Grand Theft Auto: London 1969 (1999), Grand Theft Auto: London 1961 (1999).
Действие двухмерной игры с видом сверху разворачивается в 1997 году в трех американских вымышленных городах: Либерти-Сити (включая соседний штат Нью-Гернси, являющийся частью той же карты), Сан-Андреас и Вайс-Сити. Геймер может выбрать одного из восьми персонажей — четырех мужчин и четырех женщин, которые отличаются лишь одеждой и цветом кожи. Игроки должны выполнять задания, связанные с кражей, грабежом и нападением. Новые миссии активируются после ответов на звонки по общественным телефонам в игровом мире. Игровой процесс GTA 1 основан на очках, определенное количество которых необходимо для прохождения уровней. Очки можно использовать в качестве валюты для покупки различных предметов, доступных в игре.
Grand Theft Auto 2.
Grand Theft Auto 2.
(Фото: Nostalgic Games / YouTube).
Разработчик: DMA Design.
Издатель: Rockstar Games.
Дата выхода: 22 октября 1999 года.
Платформы: Windows, PlayStation, Dreamcast, Game Boy Color.
Дополнения: нет.
Благодаря успеху первой GTA игры ее вторая часть появилась всего через два года. Разработчики улучшили графику, добавили многопользовательский режим и возможность смены времени суток, однако общая концепция с двухмерным видом сверху и форматом миссий, получаемых через телефоны-автоматы, осталась прежней. Действие игры разворачивается в недалеком будущем в ретрофутуристическом мегаполисе Эниуэр-Сити (Anywhere City), а в качестве главного героя выступает преступник по имени Клод Спид.
Grand Theft Auto III.
Grand Theft Auto III.
(Фото: GamePlayShare / YouTube).
Разработчик: DMA Design.
Издатель: Rockstar Games.
Дата выхода: 22 октября 2001 года.
Платформы: PlayStation 2, Windows, Xbox, Mac OS X, Apple iOS, Android, Fire OS.
Дополнения: Grand Theft Auto Liberty City Stories (2005).
Эта часть ознаменовалась революцией для всей франшизы. Она стала первой в серии игрой с трехмерной графикой с видом от третьего лица. Действие игры разворачивается в 2001 году в вымышленном городе Либерти-Сити, прототипом которого послужил Нью-Йорк. Разработчики развили концепции предыдущих частей, предоставив игрокам значительное разнообразие действий и предусмотрев множество локаций, побочных активностей и неигровых персонажей. Игра получили всеобщее признание как геймеров, так и критиков во всем мире.
Grand Theft Auto: Vice City.
Grand Theft Auto: Vice City.
(Фото: AlphaYellow / YouTube).
Разработчик: DMA Design.
Издатель: Rockstar Games.
Дата выхода: 29 октября 2002 года.
Платформы: PlayStation 2, Windows, Xbox, Mac OS X, Apple iOS, Android, Fire OS.
Дополнения: Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006).
Вторая по счету игра серии, использующая трехмерный графический движок. События развиваются в 1986 года в Вайс-Сити — прототип Майами. В центре сюжета — наркоторговец Томми Версетти, образ которого был вдохновлен главным героем криминальной драмы «Лицо со шрамом» Тони Монтана в исполнении Аль Пачино. Разработчики значительно улучшили интерфейс, детально проработали виртуальный город, а также внедрили множество самых разных транспортных средств, в том числе мотоциклы, лодки и вертолеты. GTA: Vice City получила всеобщее признание и многочисленные награды.
Grand Theft Auto: San Andreas.
Grand Theft Auto: San Andreas.
(Фото: Nedreich / YouTube).
Разработчик: Rockstar North (бывшая DMA Design).
Издатель: Rockstar Games.
Дата выхода: 26 октября 2004 года.
Платформы: PlayStation 2, Windows, macOS, Xbox, iOS, Android, Windows Phone, Xbox 360, PlayStation 3.
Дополнения: нет.
Действие игры разворачивается в огромном открытом мире в вымышленном штате Сан-Андреас, срисованном с Калифорнии и Невады. Большая часть игрового процесса происходит в трех городах: Лос-Сантосе, Сан-Фиерро и Лас-Вентурасе (прототипы Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Лас-Вегаса соответственно). Главный герой — Карл «Си-Джей» Джонсон, подставленный коррумпированными полицейскими и вынужденный выполнять их задания, чтобы сохранить свободу. В GTA: San Andreas сохранена основная стилистика предыдущих частей, но добавлены элементы ролевых игр. Скажем, игрок может менять внешний вид, а также должен питаться и заниматься спортом, чтобы улучшить свою физическую форму.
Grand Theft Auto IV.
Grand Theft Auto IV.
(Фото: HD6990Gamer / YouTube).
Разработчик: Rockstar North.
Издатель: Rockstar Games.
Дата выхода: 29 апреля 2008 года.
Платформы: Windows, Xbox 360, PlayStation 3.
Дополнения: The Lost and The Damned (2009), Ballad of Gay Tony (2009).
В основу GTA IV лег новый движок Rockstar Advanced Game Engine (RAGE), который позволил значительно поднять уровень реализма и детализировать городскую среду. Сюжет вращается вокруг иммигранта из Восточной Европы по имени Нико Беллик, приехавшего в Либерти-Сити в поисках лучшей жизни. С выходом GTA IV в серии впервые стал доступен режим с видом от первого лица — игроки могут включать его во время управления транспортными средствами.
Grand Theft Auto V.
Grand Theft Auto V.
(Фото: Section Plays / YouTube).
Разработчик: Rockstar North.
Издатель: Rockstar Games.
Дата выхода: 17 сентября 2013 года.
Платформы: PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One, Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S.
Дополнения: нет.
Считается самой технически и графически продвинутой игрой своего времени. Представляет собой огромную виртуальную среду, имитирующую жизнь в Южной Калифорнии, с реалистичным поведением населения, плотным дорожным трафиком, широким разнообразием воздушных, наземных и морских транспортных средств, погодными эффектами и многим другим.
В GTA V сразу трое игровых персонажей: Майкл Де Санта, Тревор Филипс и Франклин Клинтон. Вне основных сюжетных миссий игрок может переключаться между ними в любое время, причем каждый из героев обладает своими уникальными способностями, улучшающимися по мере получения очков опыта. GTA V разошлась многомиллионными тиражами, став одной из самых популярных игр всех времен.
Grand Theft Auto VI.
Grand Theft Auto VI.
(Фото: GameSpot / YouTube).
Разработчик: Rockstar North.
Издатель: Rockstar Games.
Дата выхода: 19 ноября 2026 года.
Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X/S, Windows (еще не анонсирована).
Дополнения: пока нет данных.
Заявки на покупку новой части GTA начали принимать 25 июня, а ее релиз намечен на 19 ноября 2026 года. Местом действия GTA VI станет город Вайс-Сити в вымышленном штате Леонида, это отсылка к Майами и Флориде соответственно. В центре сюжета криминальная пара — Джейсон Дюваль и Лусия Каминос, прототипами для которых послужили, как сообщалось, знаменитые американские грабители банков Клайд Бэрроу и Бонни Паркер.
«Джейсон и Лусия всегда знали, что играют по чужим правилам. Но когда попытка заработать легкие деньги пошла не по плану, они оказались на темной стороне самого солнечного места в Америке, посреди криминального заговора, простирающегося на весь штат Леонида, — и выбраться из этой передряги можно только общими усилиями», — сказано в описании.
Традиционно в развитии сюжета и погружении в него игрока важную роль сыграют многочисленные неигровые персонажи, которых повстречают герои. Например, среди них будут хакер, владелец сети ночных клубов, музыкальный продюсер, профессиональный грабитель банков, драгдилер и другие.
В каком порядке лучше проходить GTA.
Сюжетно игры GTA не связаны, поэтому геймеры рекомендуют проходить серию в порядке выхода основных частей: GTA 1, GTA 2, GTA III, Vice City, San Andreas, GTA IV и GTA V. Подобный подход позволит почувствовать, как развивалась серия, улучшалась графика, менялся и рос окружающий мир.
Для тех, кто хочет изучить франшизу в соответствии внутриигровой хронологией событий, то очередность выглядит следующим образом:
GTA: London 1961 / 1969 (1960-е годы);
GTA: Vice City Stories (1984);
GTA: Vice City (1986);
GTA: San Andreas (1992);
GTA: Liberty City Stories (1998);
GTA III (2001);
GTA IV + дополнения (2008);
GTA V (2013);
GTA VI (предположительно 2026).
История GTA: главное.
Grand Theft Auto можно назвать одной из самых значимых франшиз за всю историю игровой индустрии.
Игры отличаются огромными отрытыми мирами с детализированными городами, множеством различных транспортных средств и неигровых персонажей, что обеспечивает глубокое погружение в процесс прохождения. Геймеру предоставляется большая свобода действий по мере развития нелинейного сюжета.
Первая GTA вышла в 1997 году, а вслед за ней разработчики выпустили множество последующих частей и дополнений к ним — всего разных 15 игр.
Две дебютные части представляли собой 2D-игры с видом сверху. Революционной для всей франшизы стала GTA III, созданная на трехмерном игровом движке.
Серия GTA оказала огромное влияние не только на всю игровую, но и на индустрию развлечений в целом. За свою почти 30-летнюю историю суммарно было продано почти полмиллиарда копий игры.
Новая часть — GTA VI — официально выйдет 19 ноября 2026 года. Ее уже заранее называют «игрой десятилетия».