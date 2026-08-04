В Газпромбанке назвали факторы устойчивости рубля

Устойчивость рубля поддерживают динамика экспортных цен на нефть, но не исключено, что из-за сезонности российская валюта столкнется с усилением давления, заявил в эфире Радио РБК экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
Бирюков обратил внимание, что расчеты за экспортные поставки происходят не мгновенно, а котировки цены на нефть Brent транслируются в состоянии валютного рынка с определенным временным промежутком.
«Год назад этот лаг составлял примерно полтора-два месяца. Судя по колебаниям курса за последние несколько месяцев, этот лаг мог сократиться вплоть до месяца. Так что мы сейчас можем наблюдать ту динамику, транслирующуюся в экономику валютных доходов, что формировались примерно месяц назад, когда цены на нефть сильно припадали», — сказал он.
Экономист также напомнил данные Минэкономразвития, согласно которым в июне экспортные цены для России были на уровне $64 за баррель, что в сравнении с $90 за баррель в мае-апреле говорит «о значительном давлении на курс рубля». «Меньше экспортная цена нефти, меньше валютных поступлений, слабее поддержка рубля», — пояснил Бирюков.
Говоря о факторах, влияющих на рубль, Бирюков также указал на показатели импорта, которые хотя и характеризуются слабой реакцией на курс рубля, но зависят от сезона. «Летом усиливается выездной туризм, период отпусков. С начала осени стоит ожидать роста трат импортеров на поставки товаров, поскольку перед Новым годом у нас пик годовой по внутреннему потреблению. Соответственно, все эти факторы комбинируясь будут формировать повышенный спрос на валюту с высокой долей вероятности, и это будет тоже усиливать давление на рубль», — заключил он.
На 4 августа Банк России установил официальный курс доллара на уровне 80,07 ₽ впервые с 3 апреля 2026 года, а на 5 августа повысил стоимость валюты до 81,13 ₽ Ослабление рубля последних дней является частью более длительного тренда, который начался с 10 июня. С тех пор курс доллара вырос к рублю более чем на 11%.
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