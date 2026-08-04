В Газпромбанке назвали факторы устойчивости рубля

Говоря о факторах, влияющих на рубль, Бирюков также указал на показатели импорта, которые хотя и характеризуются слабой реакцией на курс рубля, но зависят от сезона. «Летом усиливается выездной туризм, период отпусков. С начала осени стоит ожидать роста трат импортеров на поставки товаров, поскольку перед Новым годом у нас пик годовой по внутреннему потреблению. Соответственно, все эти факторы комбинируясь будут формировать повышенный спрос на валюту с высокой долей вероятности, и это будет тоже усиливать давление на рубль», — заключил он.