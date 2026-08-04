Астроном рассказал, где в России будет хорошо видно солнечное затмение

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Лучшими местами для наблюдения частных фаз солнечного затмения 12 августа станут северо-западные регионы России, а полную фазу можно будет увидеть на Таймыре, рассказал популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.
Ранее Московский планетарий сообщил, что жители столицы смогут наблюдать затмение 12 августа всего девять минут — с 20.03 до 20.13. При этом оно будет едва заметным, поскольку Луна закроет лишь 1% солнечного диска.
«Имеет смысл поехать в другие регионы. Частные фазы хорошо видны на северо-западе России (Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург)… Полную фазу смогут увидеть только те, кто окажется… на северо-востоке Таймыра, в восточной Гренландии, западной Исландии и северной Испании», — сказал Киселев aif.ru.
По словам астронома, обычные солнцезащитные очки небезопасны для наблюдения затмения, они пропускают опасные ультрафиолетовые и инфракрасные лучи.
Нужно использовать специальные очки или сертифицированный солнечный фильтр, который надевается на объектив камеры, бинокля или телескопа, добавил Киселев.
«Есть и безопасный альтернативный способ — проекция. Можно сделать простую конструкцию: лист плотной бумаги с точечной диафрагмой и еще один лист в качестве экрана. Если расположить их на расстоянии примерно метра друг от друга и повернуться спиной к Солнцу, на экране появится изображение Солнца и фаз затмения», — отметил астроном.
Ранее Московский планетарий сообщил о том, что, помимо солнечного затмения, в ночь с 12 на 13 августа можно будет также наблюдать пик метеорного потока Персеиды и шесть планет Солнечной системы.