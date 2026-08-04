Астроном рассказал, где в России будет хорошо видно солнечное затмение

«Есть и безопасный альтернативный способ — проекция. Можно сделать простую конструкцию: лист плотной бумаги с точечной диафрагмой и еще один лист в качестве экрана. Если расположить их на расстоянии примерно метра друг от друга и повернуться спиной к Солнцу, на экране появится изображение Солнца и фаз затмения», — отметил астроном.