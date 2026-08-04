В Госдуме предложили ввести электронный сертификат на очки для школьников

Уточняется, что сертификат должен покрывать стоимость базовой детской оправы и линз с параметрами, указанными в рецепте врача. По мнению авторов, федеральный номинал целесообразно устанавливать исходя из средней стоимости базового комплекта с регулярной индексацией. Кроме того, по задумке парламентариев, субъекты РФ могут увеличивать размер сертификата либо предоставлять доплату при необходимости сложных, астигматических или иных линз, стоимость которых существенно превышает базовый номинал.