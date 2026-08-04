Глава облдумы Юрий Матузов помог воронежцам в решении вопросов ЖКХ и соцподдержки

Так, по видеосвязи к Юрию Матузову обратилась мать пропавшего без вести участника СВО из Калача. По суду бойца признали погибшим, но за два года с момента исчезновения его тело не было найдено. Поэтому женщина надеется, что ее сын жив. Возможно, он находится в плену, и заявительница попросила помочь ей в поиске сведений. По поручению председателя облдумы к вопросу подключат все профильные структуры, в том числе аппарат уполномоченного по правам человека, минобороны и международный комитет Красного Креста.