Глава облдумы Юрий Матузов помог воронежцам в решении вопросов ЖКХ и соцподдержки

Обращения граждан, связанные с вопросами ЖКХ и поддержкой семей участников СВО, рассмотрел на личном приеме председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов.
Так, по видеосвязи к Юрию Матузову обратилась мать пропавшего без вести участника СВО из Калача. По суду бойца признали погибшим, но за два года с момента исчезновения его тело не было найдено. Поэтому женщина надеется, что ее сын жив. Возможно, он находится в плену, и заявительница попросила помочь ей в поиске сведений. По поручению председателя облдумы к вопросу подключат все профильные структуры, в том числе аппарат уполномоченного по правам человека, минобороны и международный комитет Красного Креста.
— Очень тяжелая ситуация, но мы понимаем, что, если есть хоть какая-то надежда, надо ее использовать. Обязательно подключимся по всем возможным направлениям — направим запросы, пройдем этот путь до конца. Родные бойца должны получить на свой вопрос окончательный ответ, каким бы он ни был, — сказал Юрий Матузов.
Еще одно обращение поступило от семьи из Запорожья, которая проживала в пункте временного размещения в Бобровском районе. Сейчас супруги переехали в Воронеж, где глава семьи нашел работу, но столкнулись с отказом в приеме детей в школу и прикреплении к поликлинике. Камнем преткновения стало отсутствие постоянной регистрации.
Вопрос решен оперативно. Содействие в его решении оказали вице-мэр Воронежа по социальной политике Любовь Кулакова и заместитель министра здравоохранения области Наталия Нехаенко. Право на зачисление детей в образовательные и медицинские учреждения по месту проживания дает не только прописка, но и договор на аренду жилья. С 1 сентября ребята пойдут в новую школу и смогут лечиться в поликлинике в своем микрорайоне.
Два вопроса по жилищно-коммунальной теме поступили от жителей Придонского и улицы Ломоносова. С их слов, в квартирах протекает кровля, а управляющие компании не организуют необходимый ремонт. Для решения этого вопроса на прием были приглашены специалисты госжилинспекции и руководители УК. Коммунальщики заверили, что начнут работы в течение недели.
— При работе с обращениями граждан главное — довести вопрос до финального разрешения. Ведь за каждым, казалось бы, рядовым вопросом стоит человеческая судьба. От нашей оперативности и слаженности зависит очень многое, в том числе доверие к органам власти, — подчеркнул Юрий Матузов.