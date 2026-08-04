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Срок восстановления водоснабжения продлили в Советском районе Ростова

Подачу воды в Советском районе Ростова пообещали восстановить вечером 4 августа.

Источник: Комсомольская правда

В Советском районе Ростова-на-Дону вечером 4 августа продлили сроки восстановления водоснабжения. Информацию обновила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Речь идет об отключении, произошедшем после порыва на улице Еременко. Подача воды была ограничена по адресам: 339-я Стрелковая Дивизия, 7−15 с дробями, Еременко, 46−56 с дробями, Зорге, 25−41 с дробями.

Сначала полностью воссановить водоснабжение обещали к 17 часам, потом установили новый срок — до 19 часов. Вернули воду местным жителям или нет к этой минуте, неизвестно.

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