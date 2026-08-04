Отца погибшего на СВО нижегородца лишили выплат

Борский горсуд лишил нижегородца выплат за погибшего на СВО сына. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Дело было рассмотрено 3 августа. Иск подала мать погибшего военнослужащего. Это связано с невыполнением ответчиком своих родительских обязательств. Он не занимался воспитанием сына, не интересовался его здоровьем и не помогал деньгами.
Суд решил, что мужчина не имеет права на получение государственных выплат для родителей погибших бойцов. С отца также взыскали 3 000 рублей расходов по оплате госпошлины.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что 65-летнего нижегородца будут судить за убийство соседей.