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Отца погибшего на СВО нижегородца лишили выплат

Он не занимался воспитанием сына.

Борский горсуд лишил нижегородца выплат за погибшего на СВО сына. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Дело было рассмотрено 3 августа. Иск подала мать погибшего военнослужащего. Это связано с невыполнением ответчиком своих родительских обязательств. Он не занимался воспитанием сына, не интересовался его здоровьем и не помогал деньгами.

Суд решил, что мужчина не имеет права на получение государственных выплат для родителей погибших бойцов. С отца также взыскали 3 000 рублей расходов по оплате госпошлины.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что 65-летнего нижегородца будут судить за убийство соседей.