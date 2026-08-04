«Боялась потерять ребенка»: волгоградские врачи совершили чудо

Врачи Волгоградской областной клинической больницы № 1 помогли родить здорового малыша 28-летней пациентке, страдающей от тяжелого аутоиммунного заболевания кожи. Ситуация осложнялась тем, что стандартная гормональная терапия была категорически противопоказана из-за огромного риска для плода.
В облздраве рассказали: женщина обратилась к медикам уже на седьмом месяце беременности с жалобой на внезапную сыпь. Ранее из-за беременности она полностью прекратила прием привычных медикаментов, поэтому заподозрила опасный рецидив недуга. На срочный консилиум собрались ведущие врачи больницы и специалисты кафедры ВолгГМУ.
Проведя углубленное обследование, медики выяснили: страшная диагноз не вернулся, а проблемы с кожей вызвала обычная бактериальная инфекция на фоне сухости. Врачи подобрали щадящее местное лечение без жестких препаратов.
Терапия прошла успешно, пациентка доносила и родила здорового ребенка.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о ЛЗН в Волгоградской области.