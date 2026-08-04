Правительство Латвии не поддержало закрытие границы с Беларусью

Кулбергс также обратил внимание на то, что поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а движется «мимо него». Еще глава правительства Латвии сказал, что Минобороны страны будет проводить учения и союзные силы будут в «гораздо большем количестве» размещены ближе к границе.