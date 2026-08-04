Правительство Латвии не поддержало закрытие границы с Беларусью

Правительство Латвии не поддержало инициативу о закрытии пункта пропуска на границе с Беларусью, пишет БелТА.
Так, стало известно, что инициатива Министерством внутренних дел Латвии о приостановке работы пункта пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») не получила поддержки в правительстве.
Премьер-министр страны Андрис Кулбергс заявил, что погранпункт «Патерниеки» не будет закрыт.
— Правительство не утверждает предложение о закрытии пункта пропуска, — сделал заявление латвийский премьер.
Кулбергс также обратил внимание на то, что поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а движется «мимо него». Еще глава правительства Латвии сказал, что Минобороны страны будет проводить учения и союзные силы будут в «гораздо большем количестве» размещены ближе к границе.
В свою очередь министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что в течение вторника, 4 августа, будут приложены все усилия для окончательного решения технические проблемы в пункте пропуска «Патерниеки».
Напомним, ранее Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что Латвия закрыла границу с Беларусью в пятницу, 31 июля 2026 года. И еще МИД предупредил о несимметричном ответе из-за закрытия Латвией границы с Беларусью.
Тем временем эксперт перечислил белорусам риски при покупке машины с пробегом и из-за границы: «Может быть спрятана такая история, которая не позволит продать машину».