Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Латвии не поддержало закрытие границы с Беларусью

Власти Латвии не поддержали инициативу закрытия погранпункта на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Латвии не поддержало инициативу о закрытии пункта пропуска на границе с Беларусью, пишет БелТА.

Так, стало известно, что инициатива Министерством внутренних дел Латвии о приостановке работы пункта пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина») не получила поддержки в правительстве.

Премьер-министр страны Андрис Кулбергс заявил, что погранпункт «Патерниеки» не будет закрыт.

— Правительство не утверждает предложение о закрытии пункта пропуска, — сделал заявление латвийский премьер.

Кулбергс также обратил внимание на то, что поток нелегальной миграции идет не через конкретный пограничный пункт, а движется «мимо него». Еще глава правительства Латвии сказал, что Минобороны страны будет проводить учения и союзные силы будут в «гораздо большем количестве» размещены ближе к границе.

В свою очередь министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что в течение вторника, 4 августа, будут приложены все усилия для окончательного решения технические проблемы в пункте пропуска «Патерниеки».

Напомним, ранее Государственный таможенный комитет Беларуси сообщил, что Латвия закрыла границу с Беларусью в пятницу, 31 июля 2026 года. И еще МИД предупредил о несимметричном ответе из-за закрытия Латвией границы с Беларусью.

Тем временем эксперт перечислил белорусам риски при покупке машины с пробегом и из-за границы: «Может быть спрятана такая история, которая не позволит продать машину».

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше