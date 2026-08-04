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В Зеленоградске работник с ножом угрожал руководителю из-за штрафов

В Зеленоградском районе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя поселка Краснофлотское, который угрожал физической расправой своему руководителю. Инцидент произошел на территории промзоны во время рабочей планерки. Мужчина явился на работу в нетрезвом виде и начал предъявлять претензии 48-летнему работодателю по поводу удержания денежных средств. В ходе конфликта он достал…

Источник: Янтарный край

В Зеленоградском районе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя поселка Краснофлотское, который угрожал физической расправой своему руководителю. Инцидент произошел на территории промзоны во время рабочей планерки.

Мужчина явился на работу в нетрезвом виде и начал предъявлять претензии 48-летнему работодателю по поводу удержания денежных средств. В ходе конфликта он достал нож и высказал угрозы физической расправой. Присутствующим коллегам удалось самостоятельно обезоружить агрессивно настроенного сотрудника, после чего они обратились в полицию.

В ходе проверки сотрудники ОМВД России «Зеленоградский» установили, что подозреваемый во время выполнения работ неоднократно повреждал дорогостоящую спецтехнику. Руководитель несколько раз предупреждал его о возможных штрафных санкциях.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».