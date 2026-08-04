В Зеленоградске работник с ножом угрожал руководителю из-за штрафов

В Зеленоградском районе возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя поселка Краснофлотское, который угрожал физической расправой своему руководителю. Инцидент произошел на территории промзоны во время рабочей планерки. Мужчина явился на работу в нетрезвом виде и начал предъявлять претензии 48-летнему работодателю по поводу удержания денежных средств. В ходе конфликта он достал…