Свердловские дзюдоисты завоевали 12 медалей на Спартакиаде народов России

Дзюдоисты из Свердловской области завоевали 12 медалей на Спартакиаде народов России, сообщили в департаменте информационной политики региона. Проведение таких соревнований отвечает целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Уточним, что турнир по дзюдо состоялся в Магнитогорске. Его участниками стали 250 спортсменов из 41 региона. Сборная Свердловской области завоевала 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали. В командном зачете она заняла второе место. Все награды в копилку региона принесли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва имени Александра Козлова.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.