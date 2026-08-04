Рейсы из Ижевска в Калининград передали S7 и Nordwind

Рейсы между Калининградом и Ижевском, билеты на которые были приобретены у авиакомпании «ИжАвиа», передали другим перевозчикам. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Согласно опубликованной информации, с 3 по 13 августа полеты по маршруту Калининград — Ижевск — Калининград будет выполнять S7 Airlines. После 13 августа обслуживание направления перейдет к авиакомпании Nordwind Airlines.
В «ИжАвиа» уточнили, что время вылета будет устанавливаться отдельно на каждую дату. После назначения номера рейса и расписания пассажирам направят уведомления по СМС и электронной почте. Кроме того, перевозчик, выполняющий рейс, отправит пассажирам маршрут-квитанции на адреса электронной почты, указанные при бронировании.
Напомним, с 1 августа «ИжАвиа» лишилась возможности выполнять коммерческие перевозки после аннулирования сертификата эксплуатанта Росавиацией. В связи с этим авиакомпания приостановила продажу билетов и начала перераспределять рейсы между другими перевозчиками. Ранее сообщалось, что все приобретенные билеты остаются действительными, а обязательства перед пассажирами будут выполнены за счет привлечения других авиакомпаний.