Рейсы из Ижевска в Калининград передали S7 и Nordwind

Напомним, с 1 августа «ИжАвиа» лишилась возможности выполнять коммерческие перевозки после аннулирования сертификата эксплуатанта Росавиацией. В связи с этим авиакомпания приостановила продажу билетов и начала перераспределять рейсы между другими перевозчиками. Ранее сообщалось, что все приобретенные билеты остаются действительными, а обязательства перед пассажирами будут выполнены за счет привлечения других авиакомпаний.