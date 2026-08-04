В станице Темижбекской на Кубани модернизировали систему водоотведения

Капитальная реконструкция канализационной насосной станции и очистных сооружений завершена в станице Темижбекской в Краснодарском крае, сообщили в администрации Кавказского района. Работы выполнены в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты смонтировали высокотехнологичную станцию биологической очистки. Ее производительность — 250 кубометров сточных вод в сутки. Также мастера смонтировали новую канализационную насосную станцию. Она способна обрабатывать до 20 кубометров жидкостей в час. Оборудование соответствует современным природоохранным нормативам, что исключает риски попадания недостаточно очищенных стоков в водоемы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.