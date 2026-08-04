В Калининграде нашли подрядчика для продолжения ремонта тротуара на Карла Маркса за 99 млн рублей

В Калининграде нашли подрядчика для продолжения ремонта тротуара на улице Карла Маркса. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Контракт заключили с ООО «Мосинжиниринг». Организация выполнит работы по начальной цене — за 99,3 миллиона рублей.
Подрядчику предстоит привести в порядок тротуары на участке от улицы Красной до проспекта Мира. Специалистам нужно демонтировать старое покрытие и уложить новое из плитки разных цветов и формы. Там также обустроят въезды и велодорожку. Работы необходимо выполнить в течение 270 дней с даты заключения контракта.
Осенью 2025 года в Калининграде уже ремонтировали тротуар на улице Карла Маркса. Работы также выполняла компания «Мосинжиниринг» за 32 миллиона рублей. Специалисты провели работы на участке от Леонова до Красной. Подрядчик уложил плитку трёх видов. Для тротуара выбрали исторический рисунок покрытия, который использовался в Кёнигсберге. Рядом обустроили велодорожку из асфальтобетона.