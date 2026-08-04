В Калининграде нашли подрядчика для продолжения ремонта тротуара на Карла Маркса за 99 млн рублей

Подрядчику предстоит привести в порядок тротуары на участке от улицы Красной до проспекта Мира. Специалистам нужно демонтировать старое покрытие и уложить новое из плитки разных цветов и формы. Там также обустроят въезды и велодорожку. Работы необходимо выполнить в течение 270 дней с даты заключения контракта.