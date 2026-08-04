Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае провели инклюзивный спортфестиваль «Сила в дружбе!»

Участники соревновались в беге, прыжках, дартсе, стрельбе из лука, упражнениях на тренажере и веселых стартах.

Спортивный инклюзивный фестиваль «Сила в дружбе!» состоялся 31 июля в городе Чернушке Пермского края в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Чернушинского городского округа.

Мероприятие объединило спортсменов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 11 территорий Прикамья и Республики Башкортостан. Участники соревновались в беге на 60 метров, прыжках с места, дартсе, стрельбе из лука, упражнениях на тренажере и командной игре «Веселые старты».

Ранее чернушане успешно выступили на региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик НКО: руководитель общественной организации «Твори добро» Людмила Александрова награждена дипломом III степени, а руководитель Чернушинской организации Всероссийского общества инвалидов Валентина Чувашова — дипломом II степени.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.