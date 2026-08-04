В Пермском крае провели инклюзивный спортфестиваль «Сила в дружбе!»

Спортивный инклюзивный фестиваль «Сила в дружбе!» состоялся 31 июля в городе Чернушке Пермского края в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Чернушинского городского округа.
Мероприятие объединило спортсменов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 11 территорий Прикамья и Республики Башкортостан. Участники соревновались в беге на 60 метров, прыжках с места, дартсе, стрельбе из лука, упражнениях на тренажере и командной игре «Веселые старты».
Ранее чернушане успешно выступили на региональном этапе Всероссийского конкурса лучших практик НКО: руководитель общественной организации «Твори добро» Людмила Александрова награждена дипломом III степени, а руководитель Чернушинской организации Всероссийского общества инвалидов Валентина Чувашова — дипломом II степени.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.