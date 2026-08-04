139 тысяч работающих пенсионеров Воронежской области получили перерасчет пенсий

Корректировка коснулась всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2025 году работодатели уплачивали страховые взносы. Также выплаты были увеличены получателям пенсии по потере кормильца — в случаях, когда на лицевой счет умершего, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные при первоначальном назначении выплат.