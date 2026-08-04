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В Казахстане выпустили на волю первого амурского тигра

Тигрица Умит стала первой краснокнижной кошкой, свободно шагнувшей в дикую природу Казахстана почти 80 лет спустя. Хищницу, привезенную из Хабаровского края, выпустили в природный резерват «Иле-Балхаш». Это событие ознаменовало успешное начало реализации межгосударственной программы по восстановлению популяции тигра в республике.

Источник: "Российская газета"

Тигрица Умит стала первой краснокнижной кошкой, свободно шагнувшей в дикую природу Казахстана почти 80 лет спустя. Хищницу, привезенную из Хабаровского края, выпустили в природный резерват «Иле-Балхаш». Это событие ознаменовало успешное начало реализации межгосударственной программы по восстановлению популяции тигра в республике.

Четырех животных из Хабаровского края в мае привезли на юг Казахстана, туда, где раньше обитали исчезнувшие туранские тигры. Два месяца дальневосточники провели в специально подготовленных вольерах государственного природного резервата. За это время у них появились имена: взрослых кошек назвали Амур и Умит. Последнее в переводе с казахского — Надежда. Тигрят нарекли Тураном и Уссури. Имена символизируют сотрудничество двух стран.

— Благодаря осознанию прямой угрозы исчезновения и предпринятым в дальнейшем колоссальным усилиям сумели сохранить амурского тигра. Прошло почти 80 лет, и сейчас именно животные из Хабаровского края помогают восстановить популяцию тигра в Казахстане. Эта историческая параллель подчеркивает глубину и уровень взаимодействия между Россией и Казахстаном, — отметил министр юстиции России, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко.

Тесты тигры прошли успешно: они избегают встречи с человеком и блестяще охотятся. Первой из вольера выпустили Умит, так как самки, в отличие от самцов, не уходят слишком далеко. Это позволит наблюдать за ее поведением. Когда казахские специалисты отработают полученные в России навыки отслеживания и предотвращения нежелательных ситуаций, можно будет выпускать остальных животных.

— Перед выпуском на тигрицу надели спутниковый ошейник, благодаря которому специалисты смогут отслеживать местонахождение животного и оперативно реагировать, — рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, принимавший участие в выпуске.

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