В Казахстане выпустили на волю первого амурского тигра

Тесты тигры прошли успешно: они избегают встречи с человеком и блестяще охотятся. Первой из вольера выпустили Умит, так как самки, в отличие от самцов, не уходят слишком далеко. Это позволит наблюдать за ее поведением. Когда казахские специалисты отработают полученные в России навыки отслеживания и предотвращения нежелательных ситуаций, можно будет выпускать остальных животных.