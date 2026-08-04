Какой сегодня праздник: Международный день светофора

Международный день светофора отмечают ежегодно 5 августа. Именно 5 августа 1914 года в американском Кливленде установили первый электрический светофор, похожий на современные устройства. У него было два сигнала — красный и зелёный, а при переключении он подавал ещё и звуковой сигнал. В 1920 году в США появились трёхцветные светофоры, близкие к тем, что мы видим сейчас. В 1930 году первый светофор в СССР установили в Ленинграде (на углу Невского и Литейного проспектов), чуть позже — в Москве. Праздник напоминает о важности светофоров для безопасности на дорогах и даёт повод ещё раз поговорить о правилах дорожного движения — особенно с детьми.
День разглядывания горизонта — неформальный, «тихий» праздник — без громких торжеств, зато с глубоким символическим смыслом. Горизонт — это линия, где небо будто встречается с землёй или водой. Праздник предлагает на время замедлиться и просто посмотреть вдаль. Его смысл — в паузе, в возможности отпустить суету, дать мыслям свободно течь и помечтать. Выражение «заглянуть за горизонт» как раз про это: про стремление к новому, про любопытство и надежду на что‑то хорошее впереди. Часто праздник трактуют ещё и как повод подумать о своих целях: глядя на далёкую линию горизонта, можно представить, куда хочется двигаться, какие мечты кажутся далёкими, но всё же достижимыми.
День устриц — гастрономический праздник в честь двустворчатых моллюсков, которые считаются деликатесом. Его придумали, чтобы подчеркнуть культурное и кулинарное значение устриц, а заодно привлечь внимание к аквакультуре и устойчивому рыболовству: устричные фермы помогают очищать воду и поддерживать экосистему. Устрицы ценят за богатый состав: в них много легкоусвояемого белка, цинка, железа, витаминов группы B, омега‑3 жирных кислот и антиоксидантов. Из‑за высокого содержания цинка устрицам даже приписывают свойства афродизиака — эту репутацию укрепил, например, Казанова, который, по легендам, любил их есть.