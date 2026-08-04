Какой сегодня праздник: Международный день светофора

Международный день светофора отмечают ежегодно 5 августа. Именно 5 августа 1914 года в американском Кливленде установили первый электрический светофор, похожий на современные устройства. У него было два сигнала — красный и зелёный, а при переключении он подавал ещё и звуковой сигнал. В 1920 году в США появились трёхцветные светофоры, близкие к тем, что мы видим сейчас. В 1930 году первый светофор в СССР установили в Ленинграде (на углу Невского и Литейного проспектов), чуть позже — в Москве. Праздник напоминает о важности светофоров для безопасности на дорогах и даёт повод ещё раз поговорить о правилах дорожного движения — особенно с детьми.