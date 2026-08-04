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В Советском районе Ростова продлили сроки восстановления водоснабжения

Информацию обновила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

В Советском районе Ростова‑на‑Дону вечером 4 августа перенесли срок восстановления водоснабжения. Об этом сообщила глава регионального минЖКХ Антонина Пшеничная.

Отключение произошло из‑за порыва на улице Ерёменко. Без воды остались жители домов по следующим адресам: улица 339‑й Стрелковой Дивизии (дома 7−15 с дробями), улица Ерёменко (дома 46−56 с дробями) и улица Зорге (дома 25−41 с дробями).

Изначально коммунальные службы обещали полностью восстановить подачу воды к 17:00, затем срок сдвинули до 19:00. Актуальный статус — подана ли вода жителям к настоящему моменту — пока неизвестен.