В Советском районе Ростова продлили сроки восстановления водоснабжения

Отключение произошло из‑за порыва на улице Ерёменко. Без воды остались жители домов по следующим адресам: улица 339‑й Стрелковой Дивизии (дома 7−15 с дробями), улица Ерёменко (дома 46−56 с дробями) и улица Зорге (дома 25−41 с дробями).