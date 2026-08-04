Рок-фест и ночной забег: ЦПКиО Волгограда в выходные ожидает праздник спорта

В предстоящие выходные Центральный парк культуры и отдыха Волгограда станет главной точкой притяжения для любителей спорта, музыки и активного досуга. Как сообщили в пресс-службе парка, кульминацией праздника станет десятый по счёту ночной забег «Волгоград Арена Night City Trail». Однако насыщенная программа ждёт гостей все три дня — с пятницы по воскресенье.