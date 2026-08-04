Ветрянка может вернуться: врач объяснила, кому стоит опасаться

После перенесенной ветряной оспы у большинства людей формируется длительный иммунитет, поэтому повторное заражение встречается крайне редко. Как рассказала врач-инфекционист Дарья Намазова, вирус при этом не исчезает из организма полностью. Об этом пишет RT.
«Вирус Varicella-Zoster (VZV), вызывающий ветряную оспу, после выздоровления не исчезает из организма полностью, а сохраняется в неактивном состоянии в нервных ганглиях», — уточнила медик.
По словам специалиста, при ослаблении иммунной защиты вирус может снова активироваться, но в этом случае развивается не ветрянка, а опоясывающий герпес. Его признаками могут быть жжение, боль и повышенная чувствительность кожи, после чего появляются пузырьковые высыпания на ограниченном участке тела.
Риск такой реактивации выше у людей с иммунодефицитами, после трансплантации органов, во время лечения онкологических заболеваний, при приеме препаратов, подавляющих иммунитет, а также у людей старшего возраста. При этом человек с опоясывающим герпесом может заразить тех, кто ранее не болел ветрянкой и не был привит.
Ранее сайт KP.RU писал о вакцинации от ветряной оспы для взрослых. Если человек не перенес инфекцию в детстве, прививка может помочь защититься от заражения.