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Ветрянка может вернуться: врач объяснила, кому стоит опасаться

Инфекционист Намазова: повторно заболеть ветрянкой можно при слабом иммунитете.

Источник: Комсомольская правда

После перенесенной ветряной оспы у большинства людей формируется длительный иммунитет, поэтому повторное заражение встречается крайне редко. Как рассказала врач-инфекционист Дарья Намазова, вирус при этом не исчезает из организма полностью. Об этом пишет RT.

«Вирус Varicella-Zoster (VZV), вызывающий ветряную оспу, после выздоровления не исчезает из организма полностью, а сохраняется в неактивном состоянии в нервных ганглиях», — уточнила медик.

По словам специалиста, при ослаблении иммунной защиты вирус может снова активироваться, но в этом случае развивается не ветрянка, а опоясывающий герпес. Его признаками могут быть жжение, боль и повышенная чувствительность кожи, после чего появляются пузырьковые высыпания на ограниченном участке тела.

Риск такой реактивации выше у людей с иммунодефицитами, после трансплантации органов, во время лечения онкологических заболеваний, при приеме препаратов, подавляющих иммунитет, а также у людей старшего возраста. При этом человек с опоясывающим герпесом может заразить тех, кто ранее не болел ветрянкой и не был привит.

Ранее сайт KP.RU писал о вакцинации от ветряной оспы для взрослых. Если человек не перенес инфекцию в детстве, прививка может помочь защититься от заражения.