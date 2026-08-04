Ветрянка может вернуться: врач объяснила, кому стоит опасаться

Риск такой реактивации выше у людей с иммунодефицитами, после трансплантации органов, во время лечения онкологических заболеваний, при приеме препаратов, подавляющих иммунитет, а также у людей старшего возраста. При этом человек с опоясывающим герпесом может заразить тех, кто ранее не болел ветрянкой и не был привит.