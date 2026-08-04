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В Новомосковском филиале Тульского медколледжа завершили ремонт

Ежегодно учреждение выпускает около 450 квалифицированных специалистов.

Капитальный ремонт провели в Новомосковском филиале Тульского областного медицинского колледжа, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Качественная подготовка кадров для медицины — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Работы стартовали весной прошлого года. В здании отремонтировали кровлю и фасад, заменили окна и инженерные коммуникации, преобразили все внутренние помещения. Сейчас учебное заведение оснащают новой мебелью и современным оборудованием. Осенью студенты начнут обучение в обновленных аудиториях.

Отметим, что филиал готовит специалистов по направлениям «Лечебное дело» и «Сестринское дело», ежегодно выпуская около 450 квалифицированных кадров.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.