В Таганроге на торги выставили имущество предприятия-банкрота

Всего представлено 20 лотов, в основном необходимая для производствая техника. В частности, продаются комплект портальной машины с ЧПУ, кран-балка, линия по производству порошковой проволоки (не комплект), листогибочная машина, станок-труборез и установка для наплавки лентой УНКЛ-117−1−2000.