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В Таганроге на торги выставили имущество предприятия-банкрота

Имущество таганрогского предприятия выставили на торги более чем за 20 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области конкурсный управляющий выставил на торги имущество таганрогского предприятия по производству гранул и порошков из чугуна или стали. Соотвествующая информация указана на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Всего представлено 20 лотов, в основном необходимая для производствая техника. В частности, продаются комплект портальной машины с ЧПУ, кран-балка, линия по производству порошковой проволоки (не комплект), листогибочная машина, станок-труборез и установка для наплавки лентой УНКЛ-117−1−2000.

Стоимость лотов варьируется от 82,4 тысячи рублей до 4,7 млн рублей. Общая стоимость всех лотов — более 20 млн рублей. Шаг аукциона — 5%, задаток — 20%

Заявки на участие в торгах будут принимать до вечера 9 сентября 2026 года. Аукцион состоится 11 сентября 2026 года.

Добавим, предприятие признали банкротом в мае 2025 года по решению Арбитражного суда Ростовской области. Позже суд продлил конкурсное производство до 28 сентября 2026 года.

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