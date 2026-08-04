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Волгоградцам расскажут о творчестве Нолана на юбилее «Книжного»

Волгоградский «Книжный» отметит 7-летие 7 и 8 августа.

Источник: Комсомольская правда

«Одиссея» Кристофера Нолана собирает полные кинозалы, а у волгоградцев есть возможность в эти дни послушать лекцию о творчестве режиссера. Как он работает над своими фильмами, 8 августа в 16.30 горожанам расскажет киновед Анна Смирнова. Лекция пройдет в рамках празднования семилетия «Книжного» в Горьковке, который его создатели и гости будут отмечать 7 и 8 августа.

В этом году день рождения «Книжного» решили посвятить теме кино. Поэтому гостей, пришедших в образах известных киногероев, ждут подарки в виде напитков из специального меню. В субботу возле Горьковки устроят гаражную распродажу, концерт в лаунж-зоне на улице и образовательную программу. 8 августа в «Книжном» также можно будет послушать лекции «Винтаж в кино» и «Сюрреализм и опыт потустороннего в сериале “Твин Пикс”, встретиться с писательницей Кирой Кац. Начало лекций в субботу в 14.00.

Выступление музыкальных коллективов начнется в 19.00 в субботу. Среди гостей вечера группы «Огни океана», «Кристофер Робин», «Слезы Катрины» и другие. Подробности на официальных страничках «Книжного».