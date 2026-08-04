Волгоградцам расскажут о творчестве Нолана на юбилее «Книжного»

В этом году день рождения «Книжного» решили посвятить теме кино. Поэтому гостей, пришедших в образах известных киногероев, ждут подарки в виде напитков из специального меню. В субботу возле Горьковки устроят гаражную распродажу, концерт в лаунж-зоне на улице и образовательную программу. 8 августа в «Книжном» также можно будет послушать лекции «Винтаж в кино» и «Сюрреализм и опыт потустороннего в сериале “Твин Пикс”, встретиться с писательницей Кирой Кац. Начало лекций в субботу в 14.00.