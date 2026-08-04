В России появится ГОСТ по психологическому здоровью на работе: что это значит

С 1 февраля 2027 года в России вступает в силу новый ГОСТ, который регламентирует подходы к психологическому здоровью сотрудников и управлению стрессовыми факторами на производстве. Этот документ призван систематизировать работу компаний по созданию комфортной атмосферы в коллективе. Об этом в беседе с RT сообщил эксперт по сертификации Алексей Тюльпин.
Специалист разъяснил, что новый стандарт предлагает руководителям обращать внимание на то, как различные аспекты труда влияют на самочувствие персонала. В частности, оцениваться будут такие моменты, как объем задач, сменный график, противоречивые указания от начальства и размытые должностные инструкции. Также в зону риска попадают конфликты, травля, социальная изоляция работников и превышение служебных полномочий.
Тюльпин отметил, что работодателям рекомендуют активнее общаться с коллективом по вопросам охраны труда и регулярно запрашивать обратную связь. Помимо этого, им советуют тщательно разбирать текущие задачи и функционал сотрудников, а также заранее прописывать зоны ответственности. При обнаружении угроз психологическому благополучию предлагается незамедлительно принимать корректирующие меры.
По словам Тюльпина, данный ГОСТ станет полезным практическим руководством в первую очередь для тех компаний, где уже внедрена система менеджмента охраны труда. При этом эксперт пояснил, что проходить отдельную обязательную сертификацию именно по этому новому документу не потребуется, так как он носит рекомендательный характер.
Недавно глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что за последние годы россияне стали значительно лояльнее относиться к специалистам в области психиатрии и психотерапии.