В России появится ГОСТ по психологическому здоровью на работе: что это значит

С 1 февраля 2027 года в России вступает в силу новый ГОСТ, который регламентирует подходы к психологическому здоровью сотрудников и управлению стрессовыми факторами на производстве. Этот документ призван систематизировать работу компаний по созданию комфортной атмосферы в коллективе. Об этом в беседе с RT сообщил эксперт по сертификации Алексей Тюльпин.