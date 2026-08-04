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Ремонт Глазовской школы в Калужской области завершат к началу учебного года

В здании также установят новую мебель и оборудование: парты, стулья, доски и технику.

Капитальный ремонт завершается в Глазовской школе Сухиничского района Калужской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в районной администрации.

Обновлен фасад здания, полностью заменены коммуникации — трубы, электропроводка, системы отопления и водоснабжения. Во всех классах и коридорах выполнили косметический ремонт.

Сейчас специалисты заканчивают внутренние работы и готовят основание под укладку тротуарной плитки на прилегающей территории. До конца августа в школу завезут новую мебель и оборудование: парты, стулья, доски и технику. К 1 сентября школа будет готова принять учеников в обновленных кабинетах.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.