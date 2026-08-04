С судом, но без следствия

По данным Rusprofile, в первом полугодии 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024-го число арбитражных споров, наборот, снизилось в большинстве областей макрорегиона. Наиболее заметно оно сократилось в Орловской области — на 49%. В Курской области число споров в арбитражных судах снизилось на 29%, в Тамбовской — на 25%, в Белгородской — на 17%, а в Воронежской — на 14%. Исключением стала Липецкая область, где был зафиксирован рост на 5%.