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Дания начала переброску батальона из 850 военнослужащих в Латвию

Прибывшие из Дании в Латвию военные станут частью многонациональной бригады НАТО под командованием Канады.

Источник: Комсомольская правда

Дания начала переброску в Латвию батальона численностью 850 военнослужащих. Об этом сообщают представители Вооруженных сил республики.

Уточняется, что прибывшие в Латвию военные присоединятся к многонациональной бригаде НАТО, действующей под командованием канадских вооруженных сил.

Ранее KP.RU сообщал, что Североатлантический альянс планировал в ближайшие годы увеличить группировку военных в Латвии. В республике впервые среди стран Балтии была создана многонациональная бригада военного блока.

Как заявлял глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс, в 2026 году такая многонациональная бригада под руководством Канады может достичь полной боевой готовности. В ней будут служить порядка 3500 солдат союзников.

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