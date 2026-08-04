Дания начала переброску батальона из 850 военнослужащих в Латвию

Дания начала переброску в Латвию батальона численностью 850 военнослужащих. Об этом сообщают представители Вооруженных сил республики.
Уточняется, что прибывшие в Латвию военные присоединятся к многонациональной бригаде НАТО, действующей под командованием канадских вооруженных сил.
Ранее KP.RU сообщал, что Североатлантический альянс планировал в ближайшие годы увеличить группировку военных в Латвии. В республике впервые среди стран Балтии была создана многонациональная бригада военного блока.
Как заявлял глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс, в 2026 году такая многонациональная бригада под руководством Канады может достичь полной боевой готовности. В ней будут служить порядка 3500 солдат союзников.