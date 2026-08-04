Туристический поток в Нижегородскую область растет: особенно популярны поездки компаниями

Нижегородская область становится все более привлекательной для туристов: в 2026 году число бронирований отелей и посуточного жилья в регионе выросло на 25% по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщает внешняя пресс‑служба Яндекс Путешествий.
Особенно заметен рост спроса на поездки большими компаниями: бронирования для групп из трех и более человек увеличились на 58% год к году. Активно растет и семейный туризм — количество поездок с детьми выросло на 37%. Путешествия вдвоем стали популярнее на 26%, а индивидуальные поездки — на 12%.
Средняя стоимость одной ночи в Нижегородской области в 2026 году составляет 7580 рублей. При этом большая часть бронирований (65%) приходится на гостиницы, однако сегмент посуточного жилья тоже демонстрирует серьезную динамику — спрос на него вырос на 43% по сравнению с прошлым годом.
География туристов разнообразна. Почти треть всех бронирований (36%) приходится на жителей Москвы и Московской области. Также регион востребован у гостей из Санкт‑Петербурга (5%) и городов Приволжского федерального округа (4%), в том числе из Казани (3%). Примечательно, что 3% бронирований оформляют сами нижегородцы — это может свидетельствовать о растущем интересе к локальному туризму.
Ранее Глеб Никитин представил Михаилу Мишустину перспективы развития речного туризма в Нижегородской области.
Справка.
Аналитики сервиса основывались на обезличенных данных по бронированиям с 1 января по 13 июля 2026 года (с заездом в течение всего года). В выборку вошли сведения о стоимости ночи, составе поездки и длительности бронирований; для оценки динамики показатели сравнили с данными аналогичного периода 2025 года.