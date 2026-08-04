Туристический поток в Нижегородскую область растет: особенно популярны поездки компаниями

Особенно заметен рост спроса на поездки большими компаниями: бронирования для групп из трех и более человек увеличились на 58% год к году. Активно растет и семейный туризм — количество поездок с детьми выросло на 37%. Путешествия вдвоем стали популярнее на 26%, а индивидуальные поездки — на 12%.