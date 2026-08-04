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В Злынковской больнице Брянской области установят цифровой флюорограф

В учреждении обновили профильный кабинет, чтобы создать комфортные условия для пациентов и персонала.

Высокотехнологичный цифровой флюорограф закупили для Злынковской центральной районной больницы Брянской области в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.

В учреждении уже капитально отремонтировали флюорографический кабинет, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования и создать комфортные условия для пациентов и персонала. Поставка и монтаж техники ожидаются в ближайшее время.

Для Злынковского района, одного из самых удаленных от областного центра, установка такого аппарата — важное событие. Местным жителям больше не придется тратить время на поездки в другие районы для базовой диагностики — обследование можно будет пройти на месте.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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