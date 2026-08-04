Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанка рассказала об обстановке в Геленджике после атаки БПЛА

Ростовчанка рассказала, что происходит в Геленджике и Архипо-Осиповке после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчанка, отдыхающая в Геленджике, рассказала об обстановке в городе и в селе Архипо-Осиповка после атаки БПЛА, произошедшей 3 августа. Об этом сообщает «Панорама».

По словам очевидицы, место происшествия было оперативно оцеплено — туда никого не пускали. При этом никакой паники ни среди местных, ни среди приезжих нет. Люди продолжают отдыхать в безопасных местах.

Напомним, в результате атаки БПЛА на Архипо-Осиповку погибли семь человек. Пострадали 58: 37 из них получили амбулаторную помощь, 21 остаются в больнице.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше