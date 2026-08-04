«За прошедшие 40 дней режим Зеленского доказал, что понимает только язык военной силы и всеми средствами отвергает путь мирного разрешения конфликта», — заявил Мирошник, дав комментарий по итогам 40-дневной операции киевского режима, направленной против России.
Данная операция, как отметил дипломат, завершилась сегодня и оказалась безрезультатной. По словам посла, следствием очередной авантюры Зеленского стали потери среди военнослужащих ВСУ, исчисляемые десятками тысяч убитых и раненых.
«Своими террористическими выпадами Киев дал все основания для усиления военного давления России на свои военные объекты и формирования», — заключил он.