Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: Киев понимает только язык военной силы

Киевский режим отвергает мирное урегулирование конфликта и воспринимает исключительно силовые методы, о чем в беседе с РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

«За прошедшие 40 дней режим Зеленского доказал, что понимает только язык военной силы и всеми средствами отвергает путь мирного разрешения конфликта», — заявил Мирошник, дав комментарий по итогам 40-дневной операции киевского режима, направленной против России.

Данная операция, как отметил дипломат, завершилась сегодня и оказалась безрезультатной. По словам посла, следствием очередной авантюры Зеленского стали потери среди военнослужащих ВСУ, исчисляемые десятками тысяч убитых и раненых.

«Своими террористическими выпадами Киев дал все основания для усиления военного давления России на свои военные объекты и формирования», — заключил он.

Узнать больше по теме
Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
Читать дальше